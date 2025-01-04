Око за око: в Казани самосуд над кавказцами произвезен прямо при выходе из лифта

Вячеслав Дегтярев

тварь подзаборная на эмоции провоцируешь сука, был бы ты мужиком, а не голубятиным, шкуру с тебя содрал...............🤘......- на таких ЧИПУШИЛ всегда кулаки чешутся но жаль не достать вас - смелые такие как ты за экраном на диване............😎.........