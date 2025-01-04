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Око за око: в Казани самосуд над кавказцами произвезен прямо при выходе из лифта

Око за око: в Казани самосуд над кавказцами произвезен прямо при выходе из лифта

Avia.pro - СМИ История в казанском ЖК «Салават Купере» всколыхнула общественность. Группа местных молодых людей устроила самосуд над двумя кавказцами, которые ранее поколотили их друга, украли его личные вещи и выбили зубы.

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Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
тварь подзаборная на эмоции провоцируешь сука, был бы ты мужиком, а не голубятиным, шкуру с тебя содрал...............🤘......- на таких ЧИПУШИЛ всегда кулаки чешутся но жаль не достать вас - смелые такие как ты за экраном на диване............😎.........
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1 час.
Alex Nемо
Не будите спящего медведя. Если жить хотите.
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1 час.
РР
Русский Россиянин
Давно пора принимать такие меры, сели на голову и творят инородцы бардак, самое лучшее средство с животными дикарями только так
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25 мин.

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