Avia.pro - СМИ История в казанском ЖК «Салават Купере» всколыхнула общественность. Группа местных молодых людей устроила самосуд над двумя кавказцами, которые ранее поколотили их друга, украли его личные вещи и выбили зубы.
Око за око: в Казани самосуд над кавказцами произвезен прямо при выходе из лифта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Дегтярев
тварь подзаборная на эмоции провоцируешь сука, был бы ты мужиком, а не голубятиным, шкуру с тебя содрал...............🤘......- на таких ЧИПУШИЛ всегда кулаки чешутся но жаль не достать вас - смелые такие как ты за экраном на диване............😎.........
Ответить
1 час.
Alex Nемо
Не будите спящего медведя. Если жить хотите.
Ответить
1 час.
РР
Русский Россиянин
Давно пора принимать такие меры, сели на голову и творят инородцы бардак, самое лучшее средство с животными дикарями только так
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии