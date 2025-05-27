Шубская показала, как они с Овечкиным отметили день рождения сына в Москве — теперь на родине

Известный хоккеист организовал большой праздник для именинника. Александр Овечкин с женой и детьми СоцсетиАнастасия Шубская и Александр Овечкин 27 мая отметили важное событие — их младшему сыну Илье исполнилось пять лет.
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