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Шубская показала, как они с Овечкиным отметили день рождения сына в Москве — теперь на родине

Шубская показала, как они с Овечкиным отметили день рождения сына в Москве — теперь на родине

Известный хоккеист организовал большой праздник для именинника. Александр Овечкин с женой и детьми СоцсетиАнастасия Шубская и Александр Овечкин 27 мая отметили важное событие — их младшему сыну Илье исполнилось пять лет.

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