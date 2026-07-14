В Рязанской области обнаружили нарушения при продаже саженцев

Выяснилось, что организация занималась продажей партии саженцев плодовых, косточковых, семечковых растений и винограда, которые не включены в Госреестр сортов и гибридов сельхозрастений, допущенных к использованию.
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