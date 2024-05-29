В Пермском крае полицейские и общественники провели для школьников игру «Терроризм не имеет границ»

В Пермском крае инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» Ольга Утробина совместно с представителем Общественного совета при территориальном отделе полиции Анастасией Степановой провела для учащихся 10 класса одной из местных школ игру «Терроризм не имеет границ».
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