Прошлись по Шольцу: ещё раз про украинский «след» в инциденте с газопроводами

«Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда. Зови детей», – примерно с такой цитаты из советской киноклассики мог бы начать германский канцлер Шольц свой разговор с украинским Зеленским (это уже и фамилия, и должность, и, похоже, диагноз).
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