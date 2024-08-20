Прошлись по Шольцу: ещё раз про украинский «след» в инциденте с газопроводами

«Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда. Зови детей», – примерно с такой цитаты из советской киноклассики мог бы начать германский канцлер Шольц свой разговор с украинским Зеленским (это уже и фамилия, и должность, и, похоже, диагноз).