Александр Макеев

Вероятно, стрелкового оружия (автоматов, пистолетов, винтовок, пулемётов) и боеприпасов к нему на российских военных складах запасено не меньше чем на 4 миллиона военнослужащих. Проблема с обеспечением нескольких десятков новых армий современным тяжёлым оружием, самолётами, вертолетами, беспилотниками, средствами РЭБ и ПВО, а также боеприпасами к миномётам, артиллерии и пусковым ракетным комплексам. И крайне недостаточно полевых ремонтных комплексов. Именно поэтому в Российской Федерации не была проведена единоразовая мобилизация хотя бы половины резервистов, и лишь с большим опозданием была проведена всего лишь совсем крошечная частичная мобилизация. И вообще не проводятся военные сборы для подготовки резервистов к ведению современной многокомпонентной войне с поражением врага большую глубину и защиты от подобных ударов от нацистов. В общем, Россия не готовилась к полномасштабной войне с антироссийскими нацистами Империи Мирового Зла, в том числе, с антироссийскими бандеровскими украинскими нацистами раньше 2028-2030 года.