В Якутске полицейские в рамках профориентационной акции «Будь в форме» провели встречу со студентами-выпускниками университета

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» в рамках профориентационной акции «Будь в форме» провели встречу со студентами выпускных курсов юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.
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