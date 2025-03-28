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Мэрия Москвы предупредила о временном перекрытии многих улиц

Мэрия Москвы предупредила о временном перекрытии многих улиц

Из-за праздничных мероприятий в столице изменится схема движения транспорта. Ограничения начнут действовать уже с 29 марта и продлятся до 30 марта, затронув несколько округов: Центральный, Западный и Северо-Восточный.

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