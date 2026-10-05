До 150 кВт на ходу. Honda разработала беспроводную зарядку электромобилей прямо во время движения

Компания готовит испытания дорожной системы на скорости и с мощностью до 150 кВт Honda совместно со строительными компаниями Taisei Construction и Taisei Road Technology разработала систему беспроводной передачи энергии электромобилям во время движения.
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