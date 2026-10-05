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До 150 кВт на ходу. Honda разработала беспроводную зарядку электромобилей прямо во время движения

До 150 кВт на ходу. Honda разработала беспроводную зарядку электромобилей прямо во время движения

Компания готовит испытания дорожной системы на скорости и с мощностью до 150 кВт Honda совместно со строительными компаниями Taisei Construction и Taisei Road Technology разработала систему беспроводной передачи энергии электромобилям во время движения.

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