МВД определило порядок уничтожения беспилотников. В документе идёт речь о всех видах дронов. Согласно приказу, любой из них можно сбить «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения».
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