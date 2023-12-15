МВД определило порядок уничтожения беспилотников. В документе идёт речь о всех видах дронов. Согласно приказу, любой из них можно сбить «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения».