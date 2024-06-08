#Сводка на утро 8 июня 2024 г. ▪Прошедшие сутки характеризовались усилением террористических ударов ВСУ по мирному населению прифронтовых регионов.
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#Сводка на утро 8 июня 2024 г. ▪Прошедшие сутки характеризовались усилением террористических ударов ВСУ по мирному населению прифронтовых регионов.
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