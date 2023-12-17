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Fox News: нейросети смогли создать ИИ-инструменты без помощи человека

Fox News: нейросети смогли создать ИИ-инструменты без помощи человека

Нейросети смогли создать собственные инструменты искусственного интеллекта без помощи человека. Об этом сообщили учёные из Массачусетского технологического института и нескольких кампусов Калифорнийского университета.

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