Fox News: нейросети смогли создать ИИ-инструменты без помощи человека

Нейросети смогли создать собственные инструменты искусственного интеллекта без помощи человека. Об этом сообщили учёные из Массачусетского технологического института и нескольких кампусов Калифорнийского университета.
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