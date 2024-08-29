Белоусов поздравил военных с освобождением Стельмаховки в ЛНР и Николаевки в ДНР

Министр обороны направил военнослужащим телеграммы Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским военнослужащим, которые принимали участие в освобождении населённых пунктов Стельмаховка в ЛНР и Николаевка в ДНР.
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