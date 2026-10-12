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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Мы движемся в правильном направлении, но это еще очень долгий путь»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги домашнего матча с «Локомотивом-Кубань» (87:84) и отметил прогресс команды в управлении игрой по сравнению с предыдущими встречами.

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