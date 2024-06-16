Президент России Владимир Путин отреагировал на новые санкции США не так, как ожидалось. В Вашингтоне остались недовольны решением Москвы по валютам, констатировали в издании NetEase.
NetEase: США недовольны реакцией Путина на новые санкции из-за решения по юаню
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ввести для США и ЕС оплату за наши энергоресурсы за реальное физическое золото, только и всего. "Прибалтийских ястребов" с куриными крыльями это так же касается, а они что уж очень сильно распетушились.
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14 час.
Natalija Osminina
Так денег же не будет скоро- доллар перестал быть резервным. США оставят у себя свои собственные доллары, отказавшись от всех других за предеами США, Так что скоро Европа будет банкротом.
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8 час.
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