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"Распилить Сбербанк не дадим". Силуанов выступил против Грефа

"Распилить Сбербанк не дадим". Силуанов выступил против Грефа

Вчера 6,1K прочитали На днях глава "Сбера" Герман Греф предложил приватизировать 25% акций крупнейшего банка страны.

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Комментарии
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Лев Добрый
Контрольный пакет в СБЕРЕ у государства, а почему главного пильщика не уберут от пилорамы, пусть возвращается в Казахстан, откуда прибыл к нам!😜👍👈👀
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16 час.
ИИ
Иван Иванов
Он не только пидор, но ещё и работает на ино акционеров сбера. Гарант ты куда смотриш.
Ответить
1 час.

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