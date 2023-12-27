Контрольный пакет в СБЕРЕ у государства, а почему главного пильщика не уберут от пилорамы, пусть возвращается в Казахстан, откуда прибыл к нам!😜👍👈👀

ИИ

Иван Иванов

Он не только пидор, но ещё и работает на ино акционеров сбера. Гарант ты куда смотриш.