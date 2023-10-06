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РИА: украинцам продают в даркнете свидетельства о смерти, чтобы не служить в ВСУ

РИА: украинцам продают в даркнете свидетельства о смерти, чтобы не служить в ВСУ

Корреспондент агентства РИА Новости обнаружил, что в даркнете появились объявления для украинцев по продаже свидетельств о регистрации смерти, чтобы избежать мобилизации и не служить в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ).

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