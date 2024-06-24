Их в дверь, они в окно: США проведёт конференцию руководителей оборонных ведомств в Африке

Соединённые Штаты отчаянно пытаются восстановить утраченные позиции на Чёрном континенте. Сегодня, 24 июня, в столицу Ботсваны Габороне приехал самый высокопоставленный военный офицер Вооружённых сил США, генерал Чарльз Браун.
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