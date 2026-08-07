Ставрополец предстанет перед судом за помощь телефонным мошенникам

25-летний житель Ставрополя предстанет перед судом за помощь телефонным мошенникам. Как уточняет ИА «Победа26», с сентября 2024 по апрель 2025 года он покупал сим-карты, регистрировал eSIM и создавал аккаунты в мессенджерах для сообщников.