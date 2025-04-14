Скончалась народная артистка РСФСР Нина Григорьева

t.me/Олег Николаев | Чувашия Актриса Чувашского академического драматического театра и народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась в возрасте 86 лет, сообщает глава региона Олег Николаев в телеграм-канале.
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