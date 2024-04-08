Как поймать мышь домохозяйке при помощи обычной банки

Представьте, что у вас на кухне завелась мышка. Как ее изловить без покупки мышеловки или специального мора? Предлагаем ознакомится с очень полезным лайфхаком как сделать невероятно простую ловушку для мыши из банки и монеты.
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