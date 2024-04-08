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Квартира, дом, дача

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  • Olga Liventseva
    👍Эта вещь есть дом...
  • Elena Dmitrieva
    Хахахах! Точно!Эта вещь есть дом...
  • Наталья
    При чем здесь камбербетч и ЕГО шерлок холмс??? Все "вопросы" - к конан дойлю!! Автор насмотрелся чуши в " новом" испо...Эта вещь есть дом...

Как поймать мышь домохозяйке при помощи обычной банки

Как поймать мышь домохозяйке при помощи обычной банки

Представьте, что у вас на кухне завелась мышка. Как ее изловить без покупки мышеловки или специального мора? Предлагаем ознакомится с очень полезным лайфхаком как сделать невероятно простую ловушку для мыши из банки и монеты.

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