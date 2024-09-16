В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

Политнавигатор Риторика президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержку Киева представляют собой ни к чему не обязывающие заявления, потому что в Москве прекрасно понимают – турки не вторгнуться в Крым, а вот турецкий бизнес продолжит сотрудничать с российским».
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