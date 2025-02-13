В ГУР утверждают об уничтожении под Москвой двух радиолокационных комплексов «Валдай»

В Главном управления разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждают, что ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв и якобы были уничтожены два новейших радиолокационных комплекса «Валдай».