Tesla Cybertruck расстреляли из пистолета-пулемета Томпсона

Cybertruck после испытаний на пуленепробиваемость / © Electrek Недавно один из поклонников Tesla заметил Cybertruck, в который явно стреляли во время испытания на пуленепробиваемость, сообщил портал Electrek.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии