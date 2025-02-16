Представлен новый внедорожный Duster: таких сделают 23 штуки

В Румынии открыли приём заявок на модификацию Adventure. Такой Dacia Duster выделяется переделанной подвеской, дополнительной защитой днища, увеличенным дорожным просветом, «грязевыми» шинами и декоративными вставками.
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