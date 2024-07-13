Салливан: Русские не смогли прорвать фронт, ВСУ выстояли

Столько пушечного мяса кого угодно в ступор загонят! История запомнит как НАТО из живых украинцев делало загонных баранов на убой!

EV

Evgeni Velesik

Украинцы, вы же хохлы, вы когда умом тронулись? Гибнуть за что или кого? Вы за кого воюете? Они ваших дедов жгли в печах!