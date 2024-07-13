Украинская армия испытывает дефицит оружия и людей, и вынуждена отступать, однако всё равно выполняет свою функцию по истощению России.
Салливан: Русские не смогли прорвать фронт, ВСУ выстояли
Комментарии
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Игорь Васиков
Столько пушечного мяса кого угодно в ступор загонят! История запомнит как НАТО из живых украинцев делало загонных баранов на убой!
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
Украинцы, вы же хохлы, вы когда умом тронулись? Гибнуть за что или кого? Вы за кого воюете? Они ваших дедов жгли в печах!
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7 час.
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