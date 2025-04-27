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Верховный суд перечислил основания для освобождения от уплаты алиментов

Верховный суд перечислил основания для освобождения от уплаты алиментов

Прецедентом стало дело жителя Саратовской области.фото: pixabay.com/endhoКоллегия по гражданским делам Верховного суда России вынесла определение, согласно которому болезнь, инвалидность, а также тяжелое материальное положение могут освободить мужчину от обязанности платить алименты на детей после развода.

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