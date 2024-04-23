Назначение антигипертензивных препаратов связано с переломами у пожилых людей в домах престарелых

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Internal Medicine, для пожилых жителей домов престарелых начало приема антигипертензивных препаратов связано с повышенным риском переломов и падений.
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