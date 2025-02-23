В Роспотребнадзоре раскрыли пять пищевых продуктов для настоящих мужчин

Они помогут оставаться в тонусе Специалисты Санкт-Петербургского Роспотребнадзора рассказали, что согласно статистике ведомства мужчины реже задумываются о правильном питании, что негативно влияет на их здоровье.
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