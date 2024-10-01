Стало известно, когда появятся обзоры и оценки ремейка Silent Hill 2 для PlayStation 5 и ПКДо этого появилась информация о том, что некоторые игроки раньше времени получили в свои руки физические копии ремейка Silent Hill 2 для PlayStation 5.
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