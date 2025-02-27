Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило боевую технику ВСУ в Херсонской области

Подразделение беспилотной авиации ВДВ уничтожило буксируемую гаубицу, две самоходные артиллерийские установки и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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