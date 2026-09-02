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Аргументы и Факты

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Эксперт Юраков спрогнозировал рост военной активности НАТО в Арктике

Эксперт Юраков спрогнозировал рост военной активности НАТО в Арктике

Арктика после завершения боевых действий на Украине может стать одним из главных направлений долгосрочного военного планирования НАТО, рассказал Росбалту заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Максим Юраков.

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