Поскольку поддержка Западом израильской войны в Газе становится неоправданной, Москва присоединяется к мировому большинству в защиту Палестины

Пепе Эскобар 7 Ноября: Публичный разворот России в сторону Палестины По мере того, как поддержка Западом войны Израиля в Газе становится неоправданной, Москва присоединяется к мировому большинству в защите Палестины.
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