Поскольку поддержка Западом израильской войны в Газе становится неоправданной, Москва присоединяется к мировому большинству в защиту Палестины

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Владислав Владислав
Откровенный бред ... Россия с самого начала заявила о недопустимости бомбардировки мирных жителей. Поэтому это к позиции России присоединяются, а не наоборот. Автор - явный провокатор.
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1 д.
Георгий Васильев
Провокационный фейк, безграмотно слепленный специально &#39;обученным&#39; для этого искуственным псевдо интеллектом.
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1 д.

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