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Царьград

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Минздрав России подтвердил запрет на продажу пива на стадионах

Минздрав России подтвердил запрет на продажу пива на стадионах

Министерство здравоохранения России подтверждает неизменность запрета на продажу пива на футбольных аренах с 2005 года.

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