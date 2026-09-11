В рынок – за "500 дней". История одной программы

11 сентября 1990 года Верховный Совет РСФСР одобрил программу перехода к рыночным отношениям, известную как Программа "500 дней".
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