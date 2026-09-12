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Путин заявил о роли БРИКС в регулировании прорывных отраслей экономики

Путин заявил о роли БРИКС в регулировании прорывных отраслей экономики

Прорывные отрасли, включая платформенную экономику, финансовые технологии и цифровую торговлю, нуждаются в собственных институтах и правилах регулирования в рамках БРИКС, заявил президент России Владимир Путин 12 на саммите международной организации.

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