Глава ФШР Филатов сравнил поражение Непомнящего от Карлсена в матче за корону с нокаутом в боксе

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о том, является ли преимуществом для россиянина Яна Непомнящего в борьбе за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем опыт чемпионского матча с норвежцем Магнусом Карлсеном.