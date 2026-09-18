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Владельцы трех люксовых авто задолжали за парковку более 300 тыс. рублей

Владельцы трех люксовых авто задолжали за парковку более 300 тыс. рублей

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Более 300 тысяч рублей задолжали владельцы люксовых автомобилей Gelandewagen, Rolls-Royce Phantom и мотоцикла MV Agusta за парковку в Москве.

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