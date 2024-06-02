Италия потеряла 10-15 миллиардов евро из-за санкций против России

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в Российской Федерации (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с изданием РИА Новости заявил, что экономика Италии пострадала на 10-15 миллиардов евро из-за антироссийских санкций.
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