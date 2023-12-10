В ГД зафиксировали активизацию спецслужб НАТО перед выборами президента России

Спецслужбы НАТО и подконтрольные им организации активизировали свою деятельность с началом кампании по выборам президента в России, сообщили в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
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