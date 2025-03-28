Острые ощущения. Почему мошенникам легко заставить подростка сбежать из дома

Подростки стремятся к самостоятельности, но ими слишком легко манипулировать, говорят психологи Все больше подростков становятся жертвами мошенников, которые обманом вынуждают их покидать дом и даже инсценировать собственное похищение ради выкупа.
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