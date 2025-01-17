Суперджет из Красноярска не долетел до Новосибирска

Инцидент произошёл 14 января. Лайнер вернулся на стоянку по техническим причинам.Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", который должен был выполнить рейс СДМ 6861 из Красноярска в Новосибирск, вернулся с места запуска на стоянку в аэропорту Емельяново.