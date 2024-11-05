УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    разве уйбу ещё не посадили?Коми в радостной ...
  • Святогор Князев
    Обьективно говоря, ударялка не выросла! Трамп пока об этом не знает, но ничего, Марк Милли и другие ему доступно объя...Названы возможные...
  • татьяна неструева
    и  что  16 миллионов   мигрантов дикарей  не повлияли на отношение ?  и передача азиатом  материальной помощи   автоб...Уровень доверия П...

Артяков и Чемезов сыграют на Флейто: «золотые мальчики» освоят Магадан?

Артяков и Чемезов сыграют на Флейто: «золотые мальчики» освоят Магадан?

Подробности выяснял корреспондент УтроNews. 18 октября 2024 года в ресторанном ООО «Зуу Менеджмент», что принадлежит Дмитрию Артякову, Александру Чемезову, Юлии Багиевой, что называют племянницей экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, и некой Нины Адвокатовой сменился директор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх