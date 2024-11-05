Артяков и Чемезов сыграют на Флейто: «золотые мальчики» освоят Магадан?

Подробности выяснял корреспондент УтроNews. 18 октября 2024 года в ресторанном ООО «Зуу Менеджмент», что принадлежит Дмитрию Артякову, Александру Чемезову, Юлии Багиевой, что называют племянницей экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, и некой Нины Адвокатовой сменился директор.
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