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Ивановские новости

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Художник из Ивановской области Борис Ермолаев стал народным художником РСФСР

Художник из Ивановской области Борис Ермолаев стал народным художником РСФСР

Борис Ермолаев расписывал шкатулки, посуду, участвовал в оформлении киноконцертного зала гостиницы «Россия» и дворцов пионеров, преподавал в Палехском училище.

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