Глава СК потребовал объяснений в связи с длительным расследованием дела об «убитой» дороге под Смоленском

Глава СКР обратил внимание на плачевное состояние дороги в Смоленской области Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о некачественной транспортной инфраструктуре в Алексинском сельском поселении Смоленской области.
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