Экс-депутат Рады Мураев: Украина может не дожить до 2050 года

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил во время общения с подписчиками своего YouTube-канала, что Украина может не дожить до 2050 года.
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