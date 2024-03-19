Армения бежит от платёжной системы РФ, а на Кубе она стала обязательной

Сама платежная система «Мир» никак не ограничивает операции с зарубежными партнерами. Банки в других странах принимают собственные решения относительно транзакций с использованием карточек на питание, сообщает информационное агентство Национальной системы платежных карт (НПСК).
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