Прием заявок на премию «Студент года Татарстана» продлен до 15 ноября

В Татарстане продлен срок приема заявок для участия в престижной премии «Студент года Татарстана». Теперь оформить портфолио можно до 15 ноября, сообщается в официальном телеграм-канале Министерства по делам молодежи РТ.
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