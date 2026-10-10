Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся вечером 9 октября, продлился полтора часа, он был дружеским, и никто не хотел класть первым трубку.
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