Атаки военнослужащих ВСУ и украинских националистов по приграничным территориям РФ, в том числе по Курской и Белгородской областям, являются попытками дестабилизировать ситуацию в России и демонстрируют отчаяние командиров боевиков.
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